الشمندر يحتوي على فاعلية كبيرة في حرق دهون الجسم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يساعد الشمندر على حرق دهون الجسم والسعرات الحرارية، كما أنه يعمل على الشعور بالامتلاء لفترة أطول، وبالتالي، يساهم في التقليل من وتيرة تناول الطعام؛ حيث يحتوي كل 100 غرام من الشمندر على حوالي 40 سعرة حرارية فقط.

ويعد الشمندر الأحمر قادر على خفض مستويات الكوليسترول بنسبة 40٪، ويساعد في الحفاظ على صحة القلب؛ فيما يجب أن يدخل الشمندر في النظام الغذائي اليومي، عبر تقطيعه إلى شرائح رقيقة وإضافته إلى السلطات.

وفي السياق نفسه، يمكن عصر الشمندر واحتسائه بشكل يومي مع بعض الخضار الأخرى مثل الليمون والجزر والكرفس والتفاح والرمان، للحصول على المزيد من الفائدة.