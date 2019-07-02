ضبط خادمة إندونيسية سرقت مجوهرات مخدومتها المسنة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أسفر تضييق الخناق على خادمة إندونيسية من قبل ضباط التحقيق بمركز شرطة الكعكية، عن اعترافها بسرقة مخدومتها المسنة.

وتعود الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، حيث خططت المتهمة لسرقة مجوهرات ومبالغ مالية من منزل مخدومتها مستغلة خروجها لصلاة التراويح.

واتفقت الخادمة مع عامل يمني على دخول المنزل أثناء وجودها مع مخدومتها لأداء الصلاة بالمسجد، ليقوم بسرقة مبلغ قدره 80 ألف ريال ومجهورات من خزنتها.