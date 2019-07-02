هزم والده وأشرف على نجوم بالدوري السعودي..أبرز محطات مدرب الهلال الجديد

ماجد محمد(صدى):

مر المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب نادي الهلال الجديد، بعدة محطات خلال مسيرته الرياضية.

ولعل أبرز تلك المحطات وأصعبها، هي مواجهته لوالده ” ميرسيا ” الذي حقق بطولات أوروبية ومحلية وصل عددها إلى 27 بطولة.

وكانت قرعة كأس الاتحاد الأوروبي في عام 2005، تحديدا دور المجموعات و أندية رابيد بوخارست وشاختار دونتسك وشتوتغارت وباوك ورين في المجموعة السابعة.

وكانت الفرق وقتها تلعب مباراة واحدة ضد منافسي المجموعة، وليس بنظام الذهاب والإياب، حيث كان رازفان مدرباً لرابيد حينها، فيما كان والده مدرب شاختار، وانتهت حينها مباراة الفريقين بفوز الابن على أبيه.

كما أشرف رازفان على نجوم نشطوا في الدوري السعودي مثل ” لوسيان سان مارتن ” لاعب الاتحاد السابق، و” ميريل رادوي ” لاعب وسط الهلال السابق.