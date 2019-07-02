بعد الإفراج عنه لأسباب صحية..مستجدات قضية رجل الأعمال ” الغامدي “

القاهرة(صدى):

أبدت أسرة رجل الأعمال السعودي، مبارك الغامدي، الذي كان سجينا في السجن المعروف باسم ” ليمان طرة ” في القاهرة، قلقها على والدها الذي رفضت السلطات المصرية مغادرته للمملكة.

وتم الإفراج عن الغامدي بشرط منعه من السفر، كما تضمن شرط الكشف عليه كل 6 أشهر ومعاودة سجنه إن سمحت صحته بذلك.

وطالبت الأسرة السفارة السعودية في القاهرة بالتدخل وعدم ترك والدهم يصارع الموت، مشيرين إلى أن والدهم بريء وليس المجرم الحقيقي.

وكان رجل الأعمال تعرض لعملية احتيال من عدد من العاملين ومحامي المصنع الذي يستثمره منذ أعوام، وتم بيع مصنعه دون علمه، ما أوقعه في التزامات مالية أدت لسجنه.

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