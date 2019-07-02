تطور سريع للصراصير يجعلها مقاومة للمبيدات الحشرية!

واشنطن(صدى):

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن الصراصير تتطور بسرعة كبيرة لتكون مقاومة للمبيدات الحشرية.

وخلصت الدراسة إلى أن هذا التطور يجعل القضاء على الصراصير باستخدام المواد الكيميائية فقط مستحيلا.

ووجد الباحثون أن بعض أنواع الصراصير الألمانية، يمكن أن تنقل جيناتها المقاومة للمبيدات إلى ذريتها.

وقال المعد المشارك في الدراسة، مايكل شارف: ” ليس لدينا أدنى فكرة أن أمرا كهذا قد يحدث بهذه السرعة، فقد طورت الصراصير مقاومة حقيقية لأنواع متعددة من المبيدات الحشرية، ما يجعل السيطرة على هذه الآفات أمرا مستحيلا باستخدام المواد الكيميائية لوحدها “.

وتعد هذه الصراصير خطيرة للغاية لأنها تنقل عشرات البكتيريات، بما في ذلك E. coli والسالمونيلا، التي يمكن أن تصيب الناس بالأمراض.