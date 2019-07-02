أخر المستجدات بواقعة اختفاء الطيار ” عبدالله الشريف ” في الفلبين

مانيلا(صدى):

على خلفية اختفاء المواطن ” عبدالله الشريف ” خلال جولة جوية تدريبية في الفلبين، ما زال البحث عنه جاريًا.

وأوضحت مصادر أن هناك شكوك تؤكد أن المواطن الطيار لايزال على قيد الحياة، مشيرة إلى أن المعلومات الفنية تؤكد عدم سقوط الطائرة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المعلومات جاءت بعد دراسة متخصصين في البحث عن إقلاع الطائرة واتجاهها وسرعتها وفقدان الاتصال بها والمعلومات التي عثروا عليها خلال فترة البحث.

يذكر أن الطيار السعودي، قد فُقد خلال طلعة جوية تدريبية مع مدربه الفلبيني، منذ 42 يومًا، ولم يتم العثور عليهما أو على أي حطام للطائرة أو أشلاء أو متعلقات.

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