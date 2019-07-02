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    يوليو

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  3. في اول يوم قيادة للشاحنة جاب العيد فيهم

في اول يوم قيادة للشاحنة جاب العيد فيهم




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