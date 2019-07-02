الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مالها وما عليها

مقدمة:

إيماناً بخدمة ذوي صعوبات التعلم مجانا على مستوى مملكتنا الغالية في ظل حكومتنا الرشيدة – رعاها الله تعالى- تعتبر مطلب أساسي ووسام لهذه الجمعية.

ونعمل جميعاً لتحقيق طلباتهم وتطلعاتهم بإخلاص وجد وتشجيع مستمر للعمل الجاد بروح فريق واحد بما يحقق تطبيق أفكار مبتكرة والسعي في تنظيم وتنفيذ وتطوير العمل الخيري والإنساني، والإستدامة وتحقيق رؤية 2030 سعياً وراء بلادنا الغالية علينا جميعاً والأجر العظيم في الأخرة .

لذا ، لن نألو جهداً في سبيل توفير كافة المجالات للوصول للأهداف المنشودة في وطن طموح وعطاء مستمر

أخيراً:

نتقدم بالشكر والامتنان لجميع أعضاء الجمعية وداعميها المخلصين سواءً بأموالهم أو جهودهم الذاتية والعمل التطوعي

نسأل الله تعالى الإخلاص والتوفيق لخدمة البلاد والعباد فى ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.

الرؤية:

أن تكون خدماتنا رائدة، ومتكاملة ،وشاملة، في خدمة ذوي صعوبات التعلم.

الرسالة:

تمكين ذوي صعوبات التعلم من النجاحِ ، ليٌشاركوا في التنميةِ المجتمعية، ودعم العمل التشاركي والبَرامج الهادفة مع القطاعات ذات العلاقة.

الأهداف:

1- تنمية مهارات و قدرات ذوي صعوبات التعلم.

2- تقديم الخدمات التعليمية والتشخيصية والاستشارية والأنشطة والبرامج الفاعلة.

3- تطوير أساليب الأداء لخدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والقطاعات ذات العلاقة.

4- تعزيز الشراكة الاستراتيجية والمجتمعية مع الجهات ذات العلاقة

5- تمكين الجمعية من استثمار ايراداتها بما يحقق الاستدامة والنفع العام للجمعية.

قيمنا:

١- ابتكار

٢- تطوير

٣- المصداقية

٤- جودة الأداء

٥- العمل بروح الفريق الواحد

٦- العطاء

٧- المشاركة

خدماتنا:

١- تدريب

٢- تمكين

٣- توعية

٤- تطوير

٥- تنمية

٦- تأهيل

٧- تكامل

٨- تثقيف

٩- تشارك

١٠- توفير

الفروع:

الرياض

جدة

المدينة المنورة