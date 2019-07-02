بالفيديو..تجربة ناجحة للصين في إطلاق صاروخ عابر للقارات من غواصة

وكالات(صدى):

اختبرت الصين بنجاح صاروخها الباليستي JL-3 الذي أطلقته من غواصة، وبإمكانه توجيه ضربة نووية إلى الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصيني ” رن قوه تشيانغ ” بأن هذه الاختبارات ليست موجهة ضد أي بلد أو كيان محدد.

وأكد على أن تطوير الأسلحة؛ والمعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية لحماية الأمن القومي للصين.

فيما قال مسؤولون أمريكيون، إن الصاروخ ” JL-3 “ تم إطلاقه من منصة اختبار غواصة في بحر بوهاي وطار عدة آلاف من الأميال إلى مدى تأثير الصواريخ في غرب الصين.