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بالفيديو..تجربة ناجحة للصين في إطلاق صاروخ عابر للقارات من غواصة

بالفيديو..تجربة ناجحة للصين في إطلاق صاروخ عابر للقارات من غواصة
وكالات(صدى):

اختبرت الصين بنجاح صاروخها الباليستي JL-3 الذي أطلقته من غواصة، وبإمكانه توجيه ضربة نووية إلى الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصيني ” رن قوه تشيانغ ” بأن هذه الاختبارات ليست موجهة ضد أي بلد أو كيان محدد.

وأكد على أن تطوير الأسلحة؛ والمعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية لحماية الأمن القومي للصين.

فيما قال مسؤولون أمريكيون، إن الصاروخ ” JL-3 “ تم إطلاقه من منصة اختبار غواصة في بحر بوهاي وطار عدة آلاف من الأميال إلى مدى تأثير الصواريخ في غرب الصين.


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