سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها في المواقف الخارجية
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكي، أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 37 دقيقة
اقول ملينا من البينات
نصدر بيان في ذالك
اقول احرقو الخونه كلهم
الله ثلاث طايرات تحرق صنعاء
الحديده وشوفو والله اني يركع
الحوتي عند رجولكم
روميو[ عدد التعليقات: 1144 ] نشر منذ 26 دقيقة
لو أني موظف في المطار بفصل مافيه أمان