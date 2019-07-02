حالات يحظر فيها فصل الكهرباء عن المستهلك لعدم السداد

علي القحطاني(صدى):

سلطت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الضوء على الحالات التي حالات يُحظر فيها فصل الكهرباء عن المستهلك لعدم السداد.

وأكدت ” الكهرباء ” في البداية على أن للمستهلك حقوقاً لدى مقدم الخدمة الكهربائية، تتمثل في توفير الخدمة واستمراريتها بموثوقية عالية.

وقالت إن الحالات التي يُحظر فيها فصل الكهرباء عن المستهلك لعدم السداد هي: شهر رمضان المبارك، أوقات اختبارات التعليم العام، بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة، وفي حال وجود شخص تستدعي حالته الصحية (بناءً على التقارير الطبية) عدم انقطاع الخدمة، أو وجود شكوى ذات علاقة بالفاتورة.

ويتم فصل الكهرباء في حالات محدودة كتأخره في تسديد المستحقات المطلوبة منه، وذلك بعد انقضاء مدة الإنذار المكتوب لتسديد تلك المستحقات حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.