أسرة مدافع كولومبيا تتلقى تهديدات بعد ضياع بطولة كوبا أمريكا 2019
كشف والد اللاعب الكولومبي ويليام تيسييو (جونيور)، أن عائلته تلقت تهديدات عديدة، بعد إهدار ابنه ركلة جزاء أمام تشيلي وتسبب في خروج المنتخب الكولومبي من بطولة كوبا أمريكا 2019 .
وقال والد اللاعب الكولومبي: ” ليس بوسعنا سوى الصلاة أمام هذه التهديدات، يجب أن يعرف الناس أن هذه هي كرة قدم وحسب، قد تفوز أو تخسر ” .
وأضاف: ” كنت أثق في أن ابني سيسجل من ركلة الترجيح، لم يجرؤ أحد على التقدم لتسديد الركلة الخامسة ولكنه (تيسييو) تقدم لتنفيذها ” .
ولم يدل تيسييو، يدل بأي تصريحات عقب اللقاء الذي خسرته كولومبيا أمام تشيلي، فيما انفجرت جماهير كولومبيا بالتعليقات الغاضبة من اللاعب.
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