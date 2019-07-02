أسرة مدافع كولومبيا تتلقى تهديدات بعد ضياع بطولة كوبا أمريكا 2019

ماجد محمد(صدى):

كشف والد اللاعب الكولومبي ويليام تيسييو (جونيور)، أن عائلته تلقت تهديدات عديدة، بعد إهدار ابنه ركلة جزاء أمام تشيلي وتسبب في خروج المنتخب الكولومبي من بطولة كوبا أمريكا 2019 .

وقال والد اللاعب الكولومبي: ” ليس بوسعنا سوى الصلاة أمام هذه التهديدات، يجب أن يعرف الناس أن هذه هي كرة قدم وحسب، قد تفوز أو تخسر ” .

وأضاف: ” كنت أثق في أن ابني سيسجل من ركلة الترجيح، لم يجرؤ أحد على التقدم لتسديد الركلة الخامسة ولكنه (تيسييو) تقدم لتنفيذها ” .

ولم يدل تيسييو، يدل بأي تصريحات عقب اللقاء الذي خسرته كولومبيا أمام تشيلي، فيما انفجرت جماهير كولومبيا بالتعليقات الغاضبة من اللاعب.