أب يحاول الحصول على بقايا طفلته من أفواه التماسيح

بنوم بنه(صدى):

في مشهد مؤلم ألتهمت تماسيح طفلة لم تبلغ الثالثة من عمرها في كمبوديا وهي حية؛ وذلك بعد أن ضلت طريقها .

ولقيت الطفلة مصرعها بعد أن هاجمتها التماسيح، إلا أن والدها أصر على أن يحصل على بقايا بنته من بين التماسيح.

واسترد الأب فقط جمجمة طفلته؛ حيث أوضحت الشرطة أن والدة الطفل، فقدت أثر روم لأنها كانت مشغولة بالمولود الجديد.

ورصد فيديو لحظة مقاتلة التماسيح على ألتهام الطفلة، بينما حاول والدها استردادها.