” الشباب ” يلغي المركز الإعلامي ضمن 7 قرارات في أول اجتماع للمجلس

ماجد محمد(صدى):

عقد مجلس إدارة نادي الشباب الجديد جلسته الأولى، أمس الإثنين، حيث تم اتخاذ عددًا من القرارات كالآتي:

1- وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذ / خليف عبدالله الهويشان بمنصب الرئيس التنفيذي للنادي .

2- وافق المجلس بالاجماع على تعيين الأستاذ / أحمد الكنهل بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة .

3- وافق المجلس بالإجماع على تفويض سعادة رئيس مجلس الادارة بصلاحية إدارة شؤون كرة القدم بما يتوافق مع اللائحة الأساسية للأندية الرياضية .

4- تم مناقشة بنود الميزانية المقترحة للموسم الجديد متضمنة الايرادات والنفقات المتوقعة وتم احالتها للإدارة التنفيذية لتعديل بعض بنودها وفق ماتم استعراضه من ملاحظات حولها.

5- بناء على ماعرضه الأستاذ خليف الهويشان فقد قرر المجلس الموافقة على إلغاء المركز الاعلامي وتكليف الرئيس التنفيذي بتشكيل إدارة الإعلام والتواصل.

6- قرر المجلس التعاقد مع شركة استشارية متخصصة في الحوكمة والتطوير الاداري لوضع وتأسيس الأنظمة واللوائح والاجراءات المالية والإدارية والتنظيمية وتحديد مهام الإدارات واللجان وتفعيل الحوكمة وتطبيقها وفق أعلى المعايير .

7- قرر المجلس تكليف الرئيس التنفيذي بإعداد دراسة بشأن الجمعية العمومية وتفعيل دور الأعضاء ووضع الحوافز المناسبة التنمية الاشتراكات.

كما اعتمد مجلس الادارة اللجان المنبثقة عنه وهي كالتالي : اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية نائب الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ تركي المعجل، لجنة كرة القدم برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ کنعان الكنعاني، لجنة الحوكمة و التطوير برئاسة نائب الرئيس والرئيس التنفيذي والاستاذ فهد الشعلان ، وعضو مستقل من خارج النادي، لجنة الرعاية والاستثمار برئاسة سعادة رئيس المجلس و أعضاء المجلس الاستاذ تركي المعجل ، والأستاذ فهد الشعلان، لجنة المراجعة الداخلية وسيكون جميعهم أعضاء مستقلين من خارج النادي.

وتم بعد ذلك دراسة ومناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال فيما يتعلق بالاستثمار وتطوير الالعاب المختلفة ومناقشة خطة العمل للفترة القادمة ، واتخذ المجلس بشأنها القرارت اللازمة .