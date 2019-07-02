أمانة الرياض تطلق الإصدار الأول من تطبيقها الموحد

حمود العنزي(صدى):

أطلقت أمانة منطقة الرياض، الإصدار الأول من تطبيقها الموحد، والذي يجمع عددًا من الخدمات البلدية في تطبيق واحد، حيث يتيح التطبيق للمستفيدين بشكل عام وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص الاستفادة من الخدمات البلدية الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض.

ويشمل تطبيق أمانة منطقة الرياض، العديد من الخدمات البلدية، منها خدمات رخص المحلات، ورخص البناء،والقرارات المساحية، وخدمة منحتي، والتواصل مع المسؤولين، استعراض بيانات البلديات والإدارات، واستعراض الحدائق والمتنزهات، والخدمات الاستعلامية عن الطلبات والمعاملات.

ويمكن للمستفيدين تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكية بمختلف أنظمتها، وتسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.