ناطقة الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط تشيد بالثقافة السعودية : ” شاركوني بمعلومة “

علي القحطاني(صدى):

أعّربت ‏الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليسون كنغ، عن إعجابها بالثقافة السعودية.

وطالبت عبر حسابها على ” تويتر ” من المتابعين أي معلومة جديدة عن المملكة، قائلة: ” من المملكة ومن مدينة الرياض تحديدًا حيث تمتزج العراقة والحداثة بشكل جميل.. أتمنى من متابعي من السعودية أن يشاركوني بمعلومة عن المملكة يودّون أن أعرفها وأن يعرفها باقي المتابعين.. إليكم الخط “.

وشارك التغريدة عدد كبير عبروا من خلالها عن ترحيبهم بها وبالمبادرة التي أطلقتها، وشاركوا بعبارات وصفت أبرز ما تميزت به المملكة من عادات وتقاليد أصيلة.