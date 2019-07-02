ناطقة الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط تشيد بالثقافة السعودية : ” شاركوني بمعلومة “
أعّربت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليسون كنغ، عن إعجابها بالثقافة السعودية.
وطالبت عبر حسابها على ” تويتر ” من المتابعين أي معلومة جديدة عن المملكة، قائلة: ” من المملكة ومن مدينة الرياض تحديدًا حيث تمتزج العراقة والحداثة بشكل جميل.. أتمنى من متابعي من السعودية أن يشاركوني بمعلومة عن المملكة يودّون أن أعرفها وأن يعرفها باقي المتابعين.. إليكم الخط “.
وشارك التغريدة عدد كبير عبروا من خلالها عن ترحيبهم بها وبالمبادرة التي أطلقتها، وشاركوا بعبارات وصفت أبرز ما تميزت به المملكة من عادات وتقاليد أصيلة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 3 ساعات
شكلهم بيفتحون ملفات التغيرات
ويحطون المقارنات😉
مغرد[ عدد التعليقات: 901 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ينقصنا القنوات الى باللغه الصينيه ولا نجليزيه وكل اللغات