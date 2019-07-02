بالفيديو.. مواطن تركي يشعل النار في نفسه ويرعب السائحين
في مشهد مثير للاستنكار والدهشة في الوقت ذاته، أقدم مالك ” حانة ” على إشعال النار في نفسه أمام الزبائن.
ورصد فيديو لحظة إشعال الرجل النار في كومة من الكراسي الخشبية والوسادات ، والتي اشتعلت فيه أمام السائحين.
وأثار المشهد في البداية فضول الزبائن، إلا أنهم هرعوا بعد ذلك بعد شعورهم بالرعب.
وأوضح الشهود أن سبب إشعال الرجل الحريق في نفسه هو شكوى حول عرض للألعاب النارية وتشغيله لموسيقى صاخبة، ما أصاب الرجل بالجنون ودفعه لحرق المكان بأكمله.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 3 ساعات
قلعته وعقبال
أردوغان يحترق من قوة الحسد الي فيه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76790 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الخمرة ام الخبائث ,, كما قال نبينا الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم ..