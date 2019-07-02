بالفيديو.. مواطن تركي يشعل النار في نفسه ويرعب السائحين

أنقرة(صدى):

في مشهد مثير للاستنكار والدهشة في الوقت ذاته، أقدم مالك ” حانة ” على إشعال النار في نفسه أمام الزبائن.

ورصد فيديو لحظة إشعال الرجل النار في كومة من الكراسي الخشبية والوسادات ، والتي اشتعلت فيه أمام السائحين.

وأثار المشهد في البداية فضول الزبائن، إلا أنهم هرعوا بعد ذلك بعد شعورهم بالرعب.

وأوضح الشهود أن سبب إشعال الرجل الحريق في نفسه هو شكوى حول عرض للألعاب النارية وتشغيله لموسيقى صاخبة، ما أصاب الرجل بالجنون ودفعه لحرق المكان بأكمله.