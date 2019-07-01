بالفيديو.. نجوى كرم تكشف عمليات التجميل التي أجرتها

بيروت(صدى):

تحدثت النجمة اللبنانية نجوى كرم، بصراحة بالغالة عن عمليات التجميل التي خضعت لها، لافتة إلى أنها أجرت عملية تجميل لأنفها.

وأوضحت نجوى كرم، أثناء المؤتمر الصحافي الذي أقامته على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان موازين في المغرب، أن ذلك بسبب زواياه ولكونها لم تكن تتنفس بسببه بشكل طبيعي.

وقالت الفنانة الشهيرة أنّ ما فعلته، تفعله كل امرأة تريد تغيير شكلها وأنّ تصحيح طريقة التنفس كان ضروري بسبب طبيعية عملها، كما خضعت لعملية فيلر سببت حدوث التهاب وورم في وجهها.