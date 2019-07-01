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المسماري يضرب بيد من حديد: ” تركيا خطر على العرب “

المسماري يضرب بيد من حديد: ” تركيا خطر على العرب “
طرابلس(صدى):

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الإثنين، على أنه لم يتم احتجاز أي مواطن تركي حسبما يزعم البعض.

وقال ” المسماري ” : ” تصرفات أردوغان تقوم على هدف التأثير والسيطرة على المنطقة “.

وحذر المدنيين من التواجد في مواقع الميليشيات المسلحة، مطالبًا الجميع بالابتعاد عن مواقعهم.

لفت إلى أن تركيا تشكل خطرا على الأمن الوطني والأمن القومي العربي.

وأوضح أن القيادة الليبية تبحث الرد على التهديدات التركية والاختراق للأمن القومي الليبي.


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