العثور على مفقود أضم على طريق الهجرة السريع

نايف السالم(صدى):

وجدت فرقة تابعة للهلال الأحمر، مفقود أضم البالغ 15 عامًا من العمر، على طريق الهجرة السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتفصيلًا، صرّح مدير مستشفى الحمنة العام التابع لمنطقة المدينة المنورة مرزوق بن ضيف الله الشلاحي، بأن المفقود قد وصل إلى المستشفى عن طريق فرقة من الهلال الأحمر التابع للمدينة المنورة؛ إذ عثر عليه بجوار إحدى محطات الوقود الواقعة على طريق الهجرة السريع.

وأضاف أنه تلقى العلاج اللازم في المستشفى، فيما جرى التعرف عليه من قبل طاقم المستشفى حيث طابقوا بينه وبين صورته على المواقع الإخبارية، ليتم التواصل مع ذويه.