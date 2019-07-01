مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن، عن توافر وظيفة شاغرة للحاصلين على شهادة البكالوريوس في علوم الحساب الآلي، أو نظم المعلومات.

وأوضح أن العمل سيكون بالمستشفى في الرياض، تحت مسمى وظيفي مهندس برمجيات نظام أرشفة إلكترونية.

واشترط أن يكون المتقدمين من الحاصلين على الجنسية العربية السعودية، أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات، الخبرة في العمل لمدة لا تقل عن 4 أعوام في مجال تقنية المعلومات، وعام واحدة في إدارة نظام أرشفة الإلكترونية الباكس.

يشار إلى أن التقديم متاح حاليًا عبر الرابط التالي هنـــــــــــا .