ليلى إسكندر عن تقاليد وعادات المملكة: احترمها والتزم بها

أميرة خالد(صدى):

علقت للمرة الأولى الفنانة ليلى إسكندر على تقاليد المملكة وعاداتها ومدى ارتباطها بتقاليد الشعب السعودي.

وأكدت ” إسكندر ” على أنها تحترم عادات وتقاليد المملكة، قائلة أكثر ما أحبه المتابعون فيها هو أنها اعتادت أجواء البيئة السعودية وعاداتها وتقاليدها.

وقالت إنها تحترم تقاليد وعادات المملكة ولم تفعل ذلك بدافع الخوف أو رغبة في التلاعب بعقول الجماهير.

وأوضحت : ” على كل من تطأ قدماه أرض المملكة العربية السعودية أن يحترم عاداتها وتقاليدها شاء ذلك أم أباه “.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، هي زوجة الممثل السعودي “ يعقوب الفرحان ”.