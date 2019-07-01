علي القحطاني(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، دواعي استحقاق سيارة بديلة مؤقتة من الوكيل.

وأفادت بأن الدواعي تتمثل في: إذا تأخر الوكيل عن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال صيانة الدورية وغير الدورية، إذا تعذر الانتفاع بالسيارة لخلل مشمول في الضمان.

كما تضمنت عدم استلام قطر الغيار أكثر من 14 يومًا، إذا تأخر الوكيل أكثر من ساعة واحدة بتزويد المستهلك بوثيقة توضح تكلفة وموعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية من وقت إحضار السيارة بشرط إحضار السيارة في الموعد المحدد.

وأشارت إلى أن التعويض يشترط ان تكون السيارة البديلة من نفس فئة سيارتك، أو التعويض عنها بمبلغ مالي قدر سعر شراء السيارة / 1400 عن كل يوم تأخير.