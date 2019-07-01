توجيه من مدير ” تعليم الأفلاج ” بتوفير السكن لـ 41 معلمًا جديدًا

فاطمة المالكي(صدى):

أصدر مدير ‏تعليم الأفلاج الدكتور محمد إبراهيم آل مغيرة، اليوم الاثنين، توجيهًا بتوفير السكن لـ 41 معلمًا جديدًا الذين تم إعلان تعيينهم مساء أمس.

ودعت إدارة تعليم الأفلاج، المرشحين والمرشحات لـ الوظائف التعليمية، إلى للدخول على نظام المقابلات وحجز موعد للمقابلة عبر الرابط التالي: هنـــــا .

وأوضحت أن المواعيد للمعلمات : يومي الأربعاء 10/30 والخميس 1440/11/1هـ، وللمعلمين: من يوم الخميس 11/1إلى يوم الاثنين 1440/11/5هـ، منبهة على ضرورة اصطحاب جميع المستندات ومسوغات التعيبن الأصل وصورة منها.