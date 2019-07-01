البايرن يتحرك لإنقاذ ديمبلي من ” دكة بدلاء ” البرسا

نواف السالم(صدى):

بدأ بايرن ميونخ في النحرك للتعاقد مع لاعب برشلونة عثمان ديمبلي خلال الميركاتو الصيفي 2019.

وتواصل حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ مع وكلاء عثمان ديمبلي ليوضح رغبة البافاري في ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي 2019.

ومن المقرر أن يتم تأجيل تفاوض النادي الألماني مع البرسا؛ حتى ينتهي النادي الكتالوني من صفقة التعاقد مع أنطوان غريزمان، لأنه يعتقد أن ذلك سيقلل من قيمة التعاقد مع ديمبلي.

وسبق أن لعب عثمان ديمبلي في الدوري الألماني موسمًا واحدًا، في بروسيا دورتموند.