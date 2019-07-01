عموري في معسكر الهلال بالنمسا بعد أنباء الاستغناء عنه

ماجد محمد(صدى):

حسم نادي الهلال، اليوم الإثنين،مصير لاعبه الإماراتي عموري بين صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الأزرق رسميًا عن ضم عموري إلى معسكر الهلال في النمسا؛ ليواصل برنامجه التأهيلي هناك بجانب اللاعبين إلى حين فحص إصابته.

وترددت الأنباء الساعات الماضية عن استغناء الهلال عن اللاعب وعدم التجديد له خلال الموسم المقبل؛ نظرًا إلى أن إصابته مستمرة حتى سبتمبر المقبل.