شاهد الظهور الأول للرئيس التونسي بعد أزمته الصحية
ألتقط الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي صورة جديدة له برفقة عدد من الأطباء بعد أزمته الصحية الأخيرة.
وكان نجل ” السبسي ” أعلن عن مغادرة والده أخيرًا للمستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم على مدار 4 أيام.
وتعرض الرئيس التونسي خلال الأيام الماضية لأزمة صحية وصفها الأطباء بأنها حادة .
ومن المقرر أن يستأنف ” السبسي ” نشاطه في غضون أيام من الآن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا خلاص معد ينتع الا بأشتراك🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76790 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله ..
.. راحت الروعه ..