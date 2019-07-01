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شاهد الظهور الأول للرئيس التونسي بعد أزمته الصحية

شاهد الظهور الأول للرئيس التونسي بعد أزمته الصحية
تونس(صدى):

ألتقط الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي صورة جديدة له برفقة عدد من الأطباء بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وكان نجل ” السبسي ” أعلن عن مغادرة والده أخيرًا للمستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم على مدار 4 أيام.

وتعرض الرئيس التونسي خلال الأيام الماضية لأزمة صحية وصفها الأطباء بأنها حادة .

ومن المقرر أن يستأنف ” السبسي ” نشاطه في غضون أيام من الآن.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76790 ] نشر منذ 4 ساعات

الحمد لله ..

.. راحت الروعه ..

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