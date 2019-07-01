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المرور: ربط حزام الأمان يقي الراكب من الإصابات

المرور: ربط حزام الأمان يقي الراكب من الإصابات
علي القحطاني(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن أهمية ربط حزام الأمان، إذ يعمل على تثبيت الراكب المقعد.

وأضافت أن هذا التثبيت يقلل من تعرض الراكب للإصابات في الحوادث.


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