المرور: ربط حزام الأمان يقي الراكب من الإصابات

علي القحطاني(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن أهمية ربط حزام الأمان، إذ يعمل على تثبيت الراكب المقعد.

وأضافت أن هذا التثبيت يقلل من تعرض الراكب للإصابات في الحوادث.