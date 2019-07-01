نشر : منذ 4 ساعات 1٬750 2 الاخبار المحلية المرور: ربط حزام الأمان يقي الراكب من الإصابات علي القحطاني(صدى): كشفت الإدارة العامة للمرور، عن أهمية ربط حزام الأمان، إذ يعمل على تثبيت الراكب المقعد. وأضافت أن هذا التثبيت يقلل من تعرض الراكب للإصابات في الحوادث. الوسوم:المرور
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 3 ساعات
أبشركم من بعد الرصد الآلي
الشعب كله صار يربط الحزام
لدرجة نظفت حزامات الأمان
وصارت انظف شي باالسيارة😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76790 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمام ..