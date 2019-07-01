سفارة المملكة تتابع واقعة سرقة عريس في شهر العسل بميلانو
تحقق السلطات الإيطالية في واقعة سرقة مواطن سعودي وزوجته أثناء قضاء شهر العسل بعد زواجهما في ميلانو الإيطالية .
وفي التفاصيل تسللت سيدة داخل الفندق الذي يقيم فيه العريس وهو من أكبر الفنادق في المنطقة، وبعد ذلك دخلت إلى الغرفة وسرقت جوازي سفر للعريس ، ومبلغ مالي وساعات ثمينة تقدر بنحو ١٧٠ ألف ريال.
وحصلت الشرطة على فيديو للسيدة وهي تدخل إلى الغرفة بالفعل التقطتها كاميرات المراقبة، بينما تتعاون سفارة خادم الحرمين الشريفين في إيطاليا للوصول إلى المتهمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 4 ساعات
وليش ماخذ كل هاالأشياء الثمينة معك
أنا من رايي ياشباب
الي بيسافر برى
لاياخذ الا شورت وفنيلة علاقي فقط
والدراهم حطها في السفارة
وأصرف كل يوم شوي😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76790 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعوض عليه ، ويمسكون الحراميه ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 3 ساعات
لماذا لايكون في سفاراتنا في الدول
صناديق إيداع وأمانات
والله جد
السعودي لمجرد مايدرون أنه سعودي أو خليجي
يكون مستهدف من الحراميه والنصابين والمحتالين وقطاع الطرق
حتى العاهرات يتصيدوننا.