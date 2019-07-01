سفارة المملكة تتابع واقعة سرقة عريس في شهر العسل بميلانو

روما(صدى):

تحقق السلطات الإيطالية في واقعة سرقة مواطن سعودي وزوجته أثناء قضاء شهر العسل بعد زواجهما في ميلانو الإيطالية .

وفي التفاصيل تسللت سيدة داخل الفندق الذي يقيم فيه العريس وهو من أكبر الفنادق في المنطقة، وبعد ذلك دخلت إلى الغرفة وسرقت جوازي سفر للعريس ، ومبلغ مالي وساعات ثمينة تقدر بنحو ١٧٠ ألف ريال.

وحصلت الشرطة على فيديو للسيدة وهي تدخل إلى الغرفة بالفعل التقطتها كاميرات المراقبة، بينما تتعاون سفارة خادم الحرمين الشريفين في إيطاليا للوصول إلى المتهمة.