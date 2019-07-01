بالصور.. حقيقة بناء كنيسة بمكة ومعبد يهودي بالمدينة المنورة
كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، حقيقة، مايتداول على صفحات عربية على الفيسبوك عن بناء كنيسة بمكة ومعبد يهودي بالمدينة والمنسوبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت الهيئة : مايتداول على صفحات عربية على الفيسبوك عن بناء كنيسة بمكة ومعبد يهودي بالمدينة والمنسوبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان هي تصريحات مفبركة وغير صحيحة.
ونشرت الهيئة الصورة الحقيقة قبل تعديلها بالفوتوشوب، وفبركة الحقائق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا الكلام مايدخل العقل أصلآ
صحيح أننا صرنا نخاف من الأشاعات
لأنها تأتي في البداية اشاعة
وفجأة تتحول حقيقة وواقع
لكن بناء كنيسة في مكه ومعبد في المدينة
هذي من ساااااااابع المستحيلات.
طارق[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 3 ساعات
اذا تم بناء كنسية ومعبد هندوسي في مهبط الوحي
هذا كفر مباح ولا احد يسكت عنه ابد
مغرد[ عدد التعليقات: 901 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعنة الله على قطر وايران هم اصحاب الا شعات