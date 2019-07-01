بالصور.. حقيقة بناء كنيسة بمكة ومعبد يهودي بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، حقيقة، مايتداول على صفحات عربية على الفيسبوك عن بناء كنيسة بمكة ومعبد يهودي بالمدينة والمنسوبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الهيئة : مايتداول على صفحات عربية على الفيسبوك عن بناء كنيسة بمكة ومعبد يهودي بالمدينة والمنسوبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان هي تصريحات مفبركة وغير صحيحة.

ونشرت الهيئة الصورة الحقيقة قبل تعديلها بالفوتوشوب، وفبركة الحقائق.