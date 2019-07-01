فيديو نادر يرصد لحظة مغادرة كسوة الكعبة من القاهرة إلى المملكة

نايف السالم(صدى):

وثق فيديو قديم لحظة مغادرة كسوة الكعبة المشرفة من القاهرة إلى الأراضي الحجازية في عام 1926.

ورصد الفيديو تواجد الملك فؤاد الأول وفضيلة الأمام الأكبر محمد أبو الفضل الجيزاوي شيخ الجامع الأزهر، حيث شاركا في الحفل.

وشهد الاحتفال تجمع الشعب المصري على جانبي الطريق لرؤية الكسوة وهي تغادر.