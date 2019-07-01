فيديو نادر يرصد لحظة مغادرة كسوة الكعبة من القاهرة إلى المملكة
وثق فيديو قديم لحظة مغادرة كسوة الكعبة المشرفة من القاهرة إلى الأراضي الحجازية في عام 1926.
ورصد الفيديو تواجد الملك فؤاد الأول وفضيلة الأمام الأكبر محمد أبو الفضل الجيزاوي شيخ الجامع الأزهر، حيث شاركا في الحفل.
وشهد الاحتفال تجمع الشعب المصري على جانبي الطريق لرؤية الكسوة وهي تغادر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76790 ] نشر منذ 4 ساعات
زمان يازمن ..
abdul[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ 4 ساعات
ماشاء الله ! منظر جميل وموكب مهيب.
صفيةa[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
الملك فاروق مواليد 1920 اي نقلوه وهو بيبي 🙂
ابو لما[ عدد التعليقات: 877 ] نشر منذ 30 دقيقة
صفيه منتي صاحيه…من وين لك هالمعلومه يافطحوله زمانك.