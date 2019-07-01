” الجوازات ” تعطل سفر عمر خربين وأحمد أشرف إلى النمسا

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر رياضية، أن لاعبي نادي الهلال عمر خربين وأحمد أشرف لن يرافقا بعثة الفريق المغادرة إلى النمسا؛ بسبب إشكالية الجوازات الخاصة بهما.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يلتحق اللاعبان ببعثة الهلال في النمسا بعد أيام، وذلك بعد حل إشكالية الجوازات الخاصة بهما.

وأجرى لاعبي الهلال صباح اليوم الإثنين، الفحوص الطبية الاعتيادية في مستشفى المملكة؛ استعدادًا لمغادرتهم إلى النمسا فجر اليوم.