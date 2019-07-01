” برعاية وقت اللياقة ” أثقال البحرية أبطال المملكة المفتوحة للهيئات

محمد السعران(صدى):

حقق فريق رفع الأثقال بالقوات البحرية بطولة المملكة المفتوحة للهيئات والثانية للماستر ” برعاية وقت اللياقة ” والتي اختتمت منافساتها بصالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بمشاركة 7 من الهيئات والمؤسسات وصالات رياضية.

وتوج الفائزين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لرفع الأثقال عبد العزيز المري والدكتور محمد سالم مدير الإدارة الرياضية بوقت اللياقة وعلى القرني مدير العلاقات العامة ، حيث توج بالمركز الأول فريق القوات البحرية وحل ثانياَ فريق الحرس الملكي فيما نالت مؤسسة قصر الكوثر المركز الثالث .

وشهد الحفل الختامي العديد من الفعاليات التي أقامتها اللجنة المنظمة بقيادة مسؤول الانشطة الرياضية الاستاذ فضول عربي ونخبة من مدربين وقت اللياقة بتقديم عروض فنية في رياضة الايروبك ، ومن جهتها أبدت الرباعة العنود الخليفي ( المتوجة بـ 6 ميداليات ذهبية ببطولة الخليج وغرب آسيا بعمان مؤخراَ ) سعادتها الكبيرة بتواجدها الأول في المدرجات وقدرتها على مشاهدة منافسات البطولة للعبة المفضلة لها عن قرب، مبديةَ ثقتها في زيادة شعبية لهذه اللعبة في المستقبل القريب بالجهود الكبيرة التي يقوم بها القائمون بالاتحاد السعودي برئاسة محمد الحربي لنشر وزيادة عدد الممارسين لها من الجنسين وخصوصاََ العنصر النسائي، وإتاحة الفرصة لهم بتواجدهن في هذه البطولة أعطاهن دافع كبير للتواجد والمشاركة في مسرح البطولات القادمة.