بالفيديو.. رحلة تحول النشيد الوطني من موسيقى إلى كلمات

علي القحطاني(صدى):

عادت دارة الملك عبدالعزيز، بالذاكرة إلى ما قبل 35 عامًا أثناء صدور أول أمر سامِ يقضي بالموافقة على كلمات النشيد الوطني السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو حدث في مثل هذا اليوم في 1 يوليو 1984م، والذي شهد صدور قرار الموافقة على النشيد الوطني الذي كتبه الشاعر إبراهيم خفاجي.

واستعرض مقطع الفيديو كلمات النشيد الوطني، وتعليق الشاعر الراحل إبراهيم خفاجي الذي يتوفى في 2017م عن عمر يناهز 91 عامًا، فهو رمز للوطن ومدرسة شعرية متكاملة.

واستغرق ” خفاجي ” أكثر من 6 أشهر لكتابة النشيد الوطني، إذ بدأ كتابته عقب عزف السلامان الملكيان السعودي والمصري أثناء زيارة الملك خالد رحمه الله إلى جمهورية مصر العربية.

وطلب الملك خالد في ذلك الوقت إعداد كلمات للنشيد الوطني بدلًا من أنه عبارة عن موسيقى فقط، ولم يجد المسؤولون أفضل من ” خفاجي ” لهذه المهمة، وبالفعل كتب كلمات النشيد وأتمه في 6 أشهر، وكان ذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، وتم بثه رسميا للمرة الأولى أثناء افتتاح البث التلفزيوني والإذاعي 1/ 10/ 1404هـ.