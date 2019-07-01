ألمانيا توجه رسالة لإيران وبريطانيا تهددها: سنتخلى عن الاتفاق النووي

برلين(صدى):

واجه قرار إيران بتجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم رفض واستنكار عالمي ومطالب بالتراجع عن هذا القرار.

وفي هذا الصدد دعت برلين إيران بأن تتراجع عن تجاوز حد مخزون اليورانيوم المخصب وعدم تقويض الاتفاق النووي.

وعلى جانب أخر هددت بريطانيا إيران بالتخلي عن الاتفاق النووي، حيث قال وزير الخارجية البريطاني: نريد الحفاظ على الاتفاق النووي لكن سنتخلى عنه إذا انتهكته إيران.

كما أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن شعوره بالقلق إزاء انتهاك إيران لجزء من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، وحثها على مواصلة التقيد بجميع التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.