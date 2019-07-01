الإجهاد الحراري يؤدي لخسارة 80 مليون وظيفة في 2030

واشنطن(صدى):

توقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن يتسبب الاحتباس الحراري في وقوع خسائر في الإنتاجية توازي 80 مليون وظيفة بحلول 2030.

وقالت المنظمة إن ارتفاعات درجات الحرارة وارتفاع الإجهاد الحراري في قطاعات الزراعة والصناعية سيؤذي إلى تضيع [email protected]% من مجموع ساعات العمل في العالم.

يذكر أن الإجهاد الحرارة هو وصول الحرارة إلى مستوى أعلى من الذي يتحمله جسم الإنسان.

وفي هذا الصدد توقع التقرير أن يضيع 5% من ساعات العمل في 2030 في جنوب آسيا وغرب أفريقيا.