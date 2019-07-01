رسميًا.. الفيصلي يوقع مع لاعب النصر السابق ” خالد الغامدي “

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي الفيصلي، اليوم الاثنين، رسمياً التوقيع مع خالد الغامدي لاعب الرائد والنصر السابق.

ويذكر أن اللاعب خالد الغامدي كلن قد لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي الرائد.

في حين حصلت إدارة نادي الفيصلي، برئاسة فهد المدلج، على توقيع المهاجم البرازيلي، ويليام ألفيس دي أوليفيرا؛ ليقود هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد 2019-2020.