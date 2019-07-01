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  3. امرآة تعلم ابنتها على السرقة

امرآة تعلم ابنتها على السرقة




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 49665 ] نشر منذ 23 دقيقة

تذكرت
جدة تحكي لحفيدتها وتقول :
كنا نروح الدكان معنا قرشين ونجيب سكر وخبز وقهوة وجبنة و لبنة وشاهي وحليب ودواء وغسيل و فيري ومعلبات وشامبو وتفاح وموز وعسل ودخان وسمنة وحلاوة ورز وليمون ونرجع على البيت مليانين أغراض

البنت: طيب و اليوم يا جده ؟؟؟
الجدة : لا اليوم كل شيء تغير
صار في كاميرات مراقبة . 😂😂😂😂

طلعت الجدة حرامية 😂😂

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