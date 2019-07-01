8 وظائف شاغرة في دار اليوم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مؤسسة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر، عن توفر 8 وظائف للحاصلين على الشهادة الجامعية، للعمل في مدينة الدمام، تحت مسمى وظيفي محرر نشر رقمي.

واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدمين من حملة الجنسية العربية السعودية، أن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، الخبرة التي لا تقل عن 5 أعوام في التعامل مع وسائل الاتصال الرقمي، صناعة المحتوى التحريري، إدارة المواقع الإخبارية.

يشار إلى أن التقديم متاح حاليًا ويستمر لغاية الاكتفاء من الأعداد المقدمة، من خلال الرابط التالي هنـــــا .