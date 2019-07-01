ديما بياعة ترقص مع زوجها وتثير الجدل
نشرت الفنانة السورية ديما بياعة مقطع فيديو، يظهر وصلة رقص جريئة بصحبة زوجها، عبر خاصية ” ستوري ” ، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وجاء ذلك بعد مرور أسبوع على تعرضها لانتقادات بسبب رقصها ” الجريء ” مع زوجها، على حد وصف العديد من متابعيها.
وظهرت ” ديما ” بفستان أسود ضيق، والذي تميز بأنه قصير ويحمل نقوش ورود متوسطة الحجم، فيما ارتدى زوجها ببنطلون و ” تيشرت ” فاتحان اللون.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 5 ساعات
تافهه
وزوجها اتفهه منها😐