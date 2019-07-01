بالفيديو.. باسكال مشعلاني تثير الجدل بهوت شورت ووزن زائد

بيروت(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غيابها عن الأَواء لفترة طويلة.

وعادت باسكال مشعلاني بمقطع فيديو مثير من حديقة منزلها، إذ ظهرت وهي ترتدي هوت شورت وتتنقل في أرجاء الحديقة وتجمع ” الكوسا ” بعفوية وتلقائية، مكتسبة بعض الوزن الزائد.

وأكدت باسكال من خلال الفيديو أنها زرعت كل أنواع الخضار، وتستعد لإعداد ” يخنة الكوسا ” ، وسط تفاعل كبير من جمهورها بسبب تصرفاتها التلقائية والطبيعية، والوزن الزائد الذي اكتسبته.