خلطة التفاح والليمون لتنظيف الرئة من النيكوتين.. ” الخضيري ” يوضح

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، اليوم الإثنين، من الإنصياع وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وصفة لتنظيف الرئة من النيكوتين.

وأوضح ” الخضيري ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الوصفة الزاعمة أنها تعمل على تنظيف الرئة من النيكوتين باستخدام التفاح والليمون غير صحيحة إطلاقًا.

وقال ” تدور رسالة خاطئة لخلطة من التفاح والليمون يزعمون انها لتنظيف الرئة من النيكوتين، وهذا غير صحيح اطلاقاً، خصوصاً إذا استمر الشخص على التدخين فلا فائدة منها ولاتقلل آثار التدخين السيئة والمسرطنة ” .