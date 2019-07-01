محكمة أبو ظبي تعاقب عربي نشر صورة أخر دون إذن
عاقبت محكمة النقض في أبو ظبي شخص ؛ إثر قيامه بنشر صورة أخر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن منه.
وغرمت المحكمة المتهم بـ مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكي مبلغ 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، وذلك لقيامه .
وطلبت النيابة العامة مسبقا بمعاقبة المتهم وهو عربي الجنسية طبقاً للمواد 1،21/3، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 5 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76790 ] نشر منذ 5 ساعات
احسن ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7605 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يستر الدنيا متغيره