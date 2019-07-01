محكمة أبو ظبي تعاقب عربي نشر صورة أخر دون إذن

أبو ظبي(صدى):

عاقبت محكمة النقض في أبو ظبي شخص ؛ إثر قيامه بنشر صورة أخر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن منه.

وغرمت المحكمة المتهم بـ مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكي مبلغ 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، وذلك لقيامه .

وطلبت النيابة العامة مسبقا بمعاقبة المتهم وهو عربي الجنسية طبقاً للمواد 1،21/3، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.