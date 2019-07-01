نزيل في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض يعتنق الإسلام

علي القحطاني(صدى):

اعتنق أحد النزلاء المسيحيين في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، الدين الإسلامي بعد نجاح جهود منسوبي الدار عبر البرامج الدينية والاجتماعية والدروس الموجهة.

ونطق النزيل الشهادتين أمام النزلاء بعد الصلاة في جامع الدار، مرددًا كلمة التوحيد، فيما بارك له زملاءه والكادر الوظيفي العامل معهم.

وأوضح النزيل أنه خلال المدة التي قضاها في الدار استطاع أن يتعرف على الدين الإسلامي بالشكل الحقيقي من خلال المعاملة الحسنة التي كان يتلقاها هو وأقرانه من الأخصائيين والمراقبين داخل الدار.

وأضاف أن هذا الأمر شجعه على البحث والإطلاع في أصول الدين الإسلامي وتاريخ إعلامه وسيرة الرسول الكريم ماجعله يعتنقه عن قناعة دون إكراه.