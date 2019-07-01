بالفيديو.. مترجم ولي العهد في اليابان: كان لي الشرف السلام على خادم الحرمين

علي القحطاني(صدى):

وثّق مقطع فيديو، قصة خالد آل رشود، طالب الدكتوراه الذي ترجم لسمو ولي العهد في اليابان، والذي كان شاهدًا على تطور العلاقات السعودية اليابانية، طوال سنوات دراسته.

وأوضح أنه أتمم مرحلة البكالوريوس والماجستير وحاليًا طالب دكتوراه في معهد طوكيو للتكنولوجيا، مشيرًا إلى أنه اختار اليابان للدراسة بسبب البنية التحتية المتطورة وكذلك شعبها الطيب كما أن اللغة اليابانية كانت مثار اهتمام له.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت العلاقات السعودية اليابانية تطورًا واضحًا على مستويات كبرى، إذ أن المملكة تعتبر شريك استراتيجي لليابان، وهي مصدر رئيسي للنفط في اليابان.

وأشار إلى أن اليابان كذلك من أكبر الدول المصدرة للسعودية فيما يخص السيارات والمجالات الإلكترونية.