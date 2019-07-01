التعاونية شريكًا تأمينيًا لـ الهلال

ماجد محمد(صدى):

أبرمت إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، اتفاقية شراكة مع شركة التعاونية للتأمين؛ لتكون بموجبها شربك النادي التأميني الحصري والرئيسي؛ وذلك لمدة خمس سنوات.

ووقع رئيس النادي مساء اليوم الاثنين، مع الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ ” عبدالعزيز البوق” اتفاقية الشراكة؛ وذلك في المبنى الرئيس لـ ” التعاونية ” في العاصمة الرياض، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال.

وتمتد اتفاقية الشراكة بين الطرفين لمدة خمسة أعوام بدءًا من الموسم الرياضي المقبل، كما تصنف شركة التعاونية للتأمين بعد توقيع العقد ” الشريك التأميني الحصري والرئيسي لنادي الهلال ” ، وتنال التعاونية العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع النادي، ويظهر شعار شركة التعاونية في منطقة أسفل الظهر في قمصان فرق كرة القدم بالنادي.