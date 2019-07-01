التعاونية شريكًا تأمينيًا لـ الهلال
أبرمت إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، اتفاقية شراكة مع شركة التعاونية للتأمين؛ لتكون بموجبها شربك النادي التأميني الحصري والرئيسي؛ وذلك لمدة خمس سنوات.
ووقع رئيس النادي مساء اليوم الاثنين، مع الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ ” عبدالعزيز البوق” اتفاقية الشراكة؛ وذلك في المبنى الرئيس لـ ” التعاونية ” في العاصمة الرياض، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال.
وتمتد اتفاقية الشراكة بين الطرفين لمدة خمسة أعوام بدءًا من الموسم الرياضي المقبل، كما تصنف شركة التعاونية للتأمين بعد توقيع العقد ” الشريك التأميني الحصري والرئيسي لنادي الهلال ” ، وتنال التعاونية العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع النادي، ويظهر شعار شركة التعاونية في منطقة أسفل الظهر في قمصان فرق كرة القدم بالنادي.
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 5 ساعات
مبرووووك للزعماء
بن نافل يرتقي بالهلال
في استثمارات جباره
في حين
مرشح بني فقر
قاعد يلف على بقالات المحطات يبحث عن
ملف علاقي للرئيسة الفقر
شتانا مابين عقول مفكره
وعقول متجحفله
واكد[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 4 ساعات
كدا الشغل الصح ياهلال الزعامه .
والانجاز الصحيح انكم الغيتم دعاية عطور الهنود والاخونج ورميتموها خلفكم .
مبروك القادم الازهر لكم