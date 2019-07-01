زوج يحرق زوجته في الفراش مقابل 310 ألف جنيه إسترليني

لندن(صدى):

أقدم رجل إنجليزي في الخمسين من عمره، على حرق زوجته في الفراش، بينما كانت الأخيرة في طريقها للطلاق للابتعاد عن خيانة زوجها المستمرة ومشاكله.

وروت صحيفة ” ميرور ” البريطانية تفاصيل القصة التي بدأت عندما اتصلت ابنة الضحية بجدتها وهي تصرخ في الهاتف، قائلة إن والدها أحرق أمها في الفراش.

وعلى الفور توجهت أم الزوجة الضحية برفقة زوجها إلى منزل ابنتهما، ليجدا أحفادهما الفتاتين ريانون وإيموجين يقفان أمام المنزل مع والدهما بينما تأكل النيران كل أجزاء المنزل.

ونفى الزوج خلال استجواب الشرطة قتل زوجته وإشعال النيران في المنزل، بينما كشفت التحقيقات فيما بعد أنه جعل زوجته تستلقى على السرير وخنقها بقميصه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم حرقها ما أدى إلى احتراق المنزل.

وأكدت التحقيقات، أن الزوج أقدم على هذا الأمر؛ للحصوب على بوليصة تأمين بقيمة 310 ألف جنيه إسترليني، كان قدمها لها قبل قتلها بشهر لكنه طمع بها بعد رغبتها في الإنفصال عنه بعد 24 عامًا من الزواج.