وظائف شاغرة في شركة الشايع بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الشايع الدولية، عن وظائف شاغرة في مجال العمليات (إدارة المناطق) لإدارة معارض الشركة مع ماركات مثل (كليرز، مذركير، نيكس، ونيكست)، في الرياض.

واشترطت الشركة أن يجيد المتقدم اللغة الانجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابة، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل، خبرة في مجال ادارة و تدريب فريق عمل، التمكن من برامج المايكروسوفت، يفضّل الخبرة في مجال مبيعات التجزئة وخدمة العملاء.

ويتم التقديم حاليًا عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي مع ذكر (مديرة منطقة) في عنوان البريد: [email protected]