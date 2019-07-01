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رئيس وزراء العراق يعطي مهلة للمليشيات المسلحة لإغلاق مقارها

رئيس وزراء العراق يعطي مهلة للمليشيات المسلحة لإغلاق مقارها
بغداد(صدى):

أمر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين بإغلاق مقار المليشيات المسلحة في المدن العراقية.

وأعطي ” المهدي ” مهلة للمليشيات العراقية المسلحة حتى نهاية الشهرالجاري؛ لكي تغلق مقارها.

كما أمر الفصائل المسلحة بالاندماج في القوات النظامية، قائلا : ” على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية والانضمام للقوات المسلحة “.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7605 ] نشر منذ 4 ساعات

لازم ياخذوا الموافقه من ايران

[ عدد التعليقات: 901 ] نشر منذ 1 ساعة

,والله لا انكم عارفين ايران انتهت خلاص رايح ترمب يسقط النظام للملا لى اعتقد يرئسا ولد الشاه

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