رئيس وزراء العراق يعطي مهلة للمليشيات المسلحة لإغلاق مقارها

بغداد(صدى):

أمر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين بإغلاق مقار المليشيات المسلحة في المدن العراقية.

وأعطي ” المهدي ” مهلة للمليشيات العراقية المسلحة حتى نهاية الشهرالجاري؛ لكي تغلق مقارها.

كما أمر الفصائل المسلحة بالاندماج في القوات النظامية، قائلا : ” على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية والانضمام للقوات المسلحة “.