رئيس وزراء العراق يعطي مهلة للمليشيات المسلحة لإغلاق مقارها
أمر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين بإغلاق مقار المليشيات المسلحة في المدن العراقية.
وأعطي ” المهدي ” مهلة للمليشيات العراقية المسلحة حتى نهاية الشهرالجاري؛ لكي تغلق مقارها.
كما أمر الفصائل المسلحة بالاندماج في القوات النظامية، قائلا : ” على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية والانضمام للقوات المسلحة “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 5 ساعات
مهلة شهر🤔
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7605 ] نشر منذ 4 ساعات
لازم ياخذوا الموافقه من ايران
مغرد[ عدد التعليقات: 901 ] نشر منذ 1 ساعة
,والله لا انكم عارفين ايران انتهت خلاص رايح ترمب يسقط النظام للملا لى اعتقد يرئسا ولد الشاه