الاتفاق يجدد مع الخيبري حتى 2022

ماجد محمد(صدى):

جددت إدارة نادي ‫الاتفاق عقد المدافع علي الخيبري، ويقضي العقد تمثيل اللاعب للفريق بالنادي لمدة ثلاثة مواسم إضافية حتى 2022 م، وجرت مراسم التوقيع في النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد الدبل والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

من جهة أخرى تواصلت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم الاثنين على ملعب عبدالله الدبل بالنادي.

وشهدت الحصة التدريبية المسائية جدية كبيرة من قبل اللاعبين، رغم أن المران غلب عليه الطابع اللياقي، وعمد المدرب إلى إجراء بعض التدريبات الفنية والتكتيكية.